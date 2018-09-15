Altınordu zorlu virajda

SPOR Toto 1'inci Lig'de yarın deplasmanda Gazişehir Gaziantep'le karşılaşacak Altınordu, bu maça 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Evinde Denizlispor'u 4-0 mağlup ederek galibiyetle tanışan İzmir
ekibinde teknik direktör Hüseyin Eroğlu
, kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi. İç saha, deplasman ayrımı yapmadan seri galibiyetler almak istediklerini belirten Eroğlu, "Gazişehir iyi bir kadroya sahip. Ligin yüksek bütçeli takımlarından biri. Kaliteli oyuncuları var. Biz de iyiye gidiyoruz. Denizlispor galibiyetiyle moral bulduk. Yeni bir takımız, saha içi uyum sorununu aşıyoruz. Hedefimiz 3 puan" diye konuştu.