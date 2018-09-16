Özgener’den İzmir tanıtımı

TÜRKİYE'DE
10 gündür çekimlerini sürdüren Çin Devlet Televizyonu CCTV muhabirleri, İzmir
Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ile özel bir röportaj yaptı. Röportajda hem İzmir'in hem Türkiye'nin tanıtımı yapılırken, özellikle İpek Yolu'nun canlandırılmasına ilişkin kentin önemi vurgulandı. Kilometrelerce uzakta olsa da iki kültürün arasında müthiş benzerlikler bulunduğunu vurgulayan Özgener, "Türkler ve Çinliler, iki kadim medeniyetin temsilcisidir. Bağlarımız çok çok eski. Aramızda tarihi bir bağ var, o bağın adı da İpekyolu. Şehrimiz Akdeniz ile Ege'nin birleştiği bir rota üstünde, İpekyolu'nu Avrupa'ya bağlayan noktada. Çin Devlet Başkanı tarafından başlatılan Kuşak ve Yol Projesi bu kapsamda ülkemiz için çok önemli. Bu proje de bizi çok heyecanlandırıyor" dedi.