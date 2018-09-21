Hastane odasını sanat galerisi yaptı

İZMIR'DE
dünyaya gelen 47 yaşındaki bir çocuk annesi anaokulu öğretmeni Fatma Özaydın, 1993 yılında teğmen Murat Özaydın ile evlendi. F-16 pilotu eşinin 2000 yılında Merzifon'da eğitim uçuşunda iki uçağın çarpışması sonucu şehit olmasının ardından 5 yaşındaki kızı Ege ile yaşamaya başlayan Özaydın'ın 2017 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaptırdığı kontroller sırasında sol göğsünde kanserli kitle tespit edildi. Radyoterapi tedavisinin bitiminde kan değerlerinin düşük olduğu belirlenen Özaydın'a kan kanseri teşhisi de konuldu. Tedavisine Medicalpark İzmir
Hastanesi Kemik İliği Transplantasyon Merkezi'nde devam eden Özaydın, 5 ay boyunca hasta odasında kuru, pastel ve suyu boyaları kullanarak resimler yapmaya başladı. Yaptığı rengarenk resimleri ilk önce hastane odasında sergileyen Özaydın'ın eserleri hem doktorların hem de hastane yönetiminin dikkatini çekti. Kök hücre tedavisinin ardından kızının adını verdiği "Ege'den Gelen Umut" isimli resim sergisini hastanede açan Özaydın, kendisi gibi tedavi gören hastalara da moral oldu. Fatma Özaydın, "İyileştikten sonra hastane ortamında sergi açmak istiyorum" dedi.