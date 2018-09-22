Kaya’dan iki müjde

AK
Parti MKYK Üyesi ve İzmir
Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Karabağlar'da muhtarları ziyaret etti, hemşehri derneklerine konuk oldu, vatandaşlarla buluştu. Cennetoğlu, Uğur Mumcu, Karabağlar ve Aydın mahallelerine giden Kaya, bu dört mahallenin tamamında doğalgaz kullanımının 2019 yılı sonuna kadar başlayacağının müjdesini verdi. İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin kampüsünün CHP
'li Karabağlar Belediyesi'nin istememesine rağmen Karabağlar'a kurulacağını ifade eden Kaya, üniversitesiyle, spor tesisleriyle, sosyal donatı alanlarıyla Karabağlar'ın marka kent haline getirileceğini vurguladı. Karabağlar Mahallesi Muhtarlığı'nda toplanan vatandaşların, bölgedeki Çitlenbik Deresi'nin ıslahı ve yaya üst geçidi taleplerini dinleyen Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni göreve çağırdı. Büyükşehir ve ilçe belediyesinin Karabağlar'ı ihmal ettiğini öne süren Kaya, "Uzun yıllardır CHP'nin beceriksiz yönetim anlayışına sabreden İzmirli hemşehrilerimizin artık değişimin ateşini yakmak için sabırsızlandığını da görüyoruz. İzmir'de hizmet yerine sürekli mazeret üreten, iş yapmayan yerel yönetim sayfası bir daha açılmamak üzere kapanacak" dedi.