Kafaoglu’ndan gazilere müjde

19 Eylül Gaziler Günü, tüm yurtta oldugu gibi Balıkesir 'de de kutlandı. Balıkesir büyüksehir Belediye Baskanı Zekai Kafaoglu, bu özel günde gazilerle bulustu. Gazilerle tek tek ilgilenerek sohbet eden Kafaoglu, programın sonunda Gaziler Dernegi Baskanı Hulusi Karakuz, Harp Malulü Sehit Dul ve Yetimleri Dernegi Baskanı Haydar Filiz ve dernek üyelerini makamında agırladı. Baskan Zekai Kafaoglu da anlamlı gün dolayısıyla Gaziler Dernegi'ni, Balıkesir Görev ve Terör Magdurları Dayanısma Dernegi ile Harp Malulü Sehit Dul ve Yetimleri Dernegi'ni ziyaret ederek gazilerin günlerini kutladı "Sizlerin her zaman yanınızdayız" mesajı verdi.Gaziler Dernegi Baskanı Hulusi Karakuz ve dernek üyeleri ziyaretinde konusan Baskan Zekai Kafaoglu gazilerin yer taleplerinin oldugunu, yeni bina konusunun sene sonuna kadar çözülecegini belirtti. Kafaoglu "75. Yıl Parkı'nın içerisini yasam merkezi yapmayı planlıyorduk. Içerisinde cafesi, kütüphanesi ve dernek binaları olacaktı. Yer sit alanı oldugu için bu proje Anıtlar Kuruluna takıldı. Buradan dernege yer vermek istiyorduk ancak bu biraz gecikecek. Dernegin daha önce talep ettigi su anda asevi ve beyaz masanın bulundugu yer ile ilgili yeniden çalısmaya basladık. Bu sene sonuna kadar gazilerimiz Kuva-yi Milliye Meydanı'nda bulunan, belediyemiz beyaz masa ekibi ve asevi olarak kullanılan binada yeni yerlerine kavusacaklar. Gazilerimiz daha genis ve daha güzel mekanda bizleri agırlamıs olacak. Sizler için ne yapsak azdır" diye konustu.Ziyaretlerde konusma yapan Baskan Zekai Kafaoglu "Gazilerimiz bizim her seyimiz. Vatan için, bayrak için ölüme göze almıs insanlar. Gazilerimiz ülkemizi savunmak için, bizim rahat yasayabilmemiz için, canlarını ve kanlarına ortaya koymuslar. Sehitlerimiz ve sehit yakınlarımız bizim için degerli. Sehitlerimiz Allah'tan rahmeti gazilerimize saglık, sıhhat ve afiyet diliyorum. Yerel yöneticiler olarak gazilerimizin ve sehit yakınlarımızın emrindeyiz. Gazilerimizin her zaman yanlarındayız. Gazilerimiz ile gurur duyuyoruz. Cenabı Allah birligimizi ve beraberligimizi daim etsin" dedi.