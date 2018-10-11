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Yaşlı adam kuyuya düşüp öldü

Giriş Tarihi: 11.10.2018
Yaşlı adam kuyuya düşüp öldü
MANISA'NIN İlçesi'ne bağlı Balıklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda mahalleye yakın bir bölgede koyunlarını otlatan Arif Demir (65), bir anlık dikkatsizlik sonucu tarlasındaki kuyuya düştü. Düştüğü kuyudan bir süre yardım isteyen Demir'in sesini duyan komşuları durumu 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri Demir'i düştüğü kuyudan çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Demir Manisa Gördes Devlet Hastanesine kaldırıldı. Demir burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Yaşlı adam kuyuya düşüp öldü
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