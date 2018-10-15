İzmir turizmi iyi yolda

EGE
Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği'nin (ETİK
) Eylül ayı yönetim raporuna göre, ziyaretçi sayısını dokuz ayda yüzde 19 arttıran İzmir turizm
i 2015 yılı seviyelerine yaklaştı. Yılın ilk dokuz ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 33 artışla 882 bin 767'yi bulan İzmir turizmi, toplamda 1 milyon 423 bin 812 ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, "İzmir turizmi kruvaziyer turist almasa da rekora koşuyor. 2019 yılı rekorların kırılacağı yıl olacak" dedi