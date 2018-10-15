Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > İzmir turizmi iyi yolda

i iyi yolda

Giriş Tarihi: 15.10.2018
İzmir turizmi iyi yolda
EGE Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği'nin () Eylül ayı yönetim raporuna göre, ziyaretçi sayısını dokuz ayda yüzde 19 arttıran i 2015 yılı seviyelerine yaklaştı. Yılın ilk dokuz ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 33 artışla 882 bin 767'yi bulan İzmir turizmi, toplamda 1 milyon 423 bin 812 ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, "İzmir turizmi kruvaziyer turist almasa da rekora koşuyor. 2019 yılı rekorların kırılacağı yıl olacak" dedi
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir turizmi iyi yolda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN