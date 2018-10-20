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Öğrenciler saçlarını ’e bağışladı

Tire’de bir ilkokulda eğitim gören 5 kız öğrenci ile 1 veli, ‘Saçım Saçın olsun’ kampanyasına destek oldu. 5 öğrenci ve 1 veli, İZKUDER üyesi kuaförde kestirdikleri saçları, peruk yapılmak üzere ’e bağışladı

Giriş Tarihi: 20.10.2018
Öğrenciler saçlarını LÖSEV’e bağışladı
İZMIR'IN Tire İlçesi'nde bulunan Kurtuluş İlkokulu öğrencilerinden Ecrin Sorucu (9), sosyal medyada ve haberlerde gördüğü Vakfı () için saç bağışlama kampanyalarından etkilendi. Sorucu, saçını kestirerek, bağışlamak isteğini sınıf öğretmeni Zekai Kolay ve arkadaşlarıyla paylaştı. Ecrin Sorucu'nun fikri, sınıf arkadaşları Ada Karsel, Ceylin Ülker, Ilgın Çiftgümüş ve Neclasu Yörük'ü de heyecanlandırdı. Oğlu 4-A sınıfında okuyan Yağız Öztürk'ün annesi Gamze Öztürk de destek verince 5 kız öğrenci ve 1 veli, saçlarını kentteki Profesyonel Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Derneği (İZKUDER) üyesi olan kuaförde kestirdi.

ÖRNEK OLUYOR
Kesilen saçların LÖSEV'e, peruk yapılıp, gönderileceği belirtildi. Öğrencilerden Ilgın Çiftgümüş, saçları kesilirken, duygusal anlar yaşadı. Veli Gamze Öztürk, "Veli toplantısında duydum, öğretmenimiz de anlattı. Ben de bir erkek öğrenci annesi olarak çocuğuma örnek olması için katkıda bulunmak istedim. Fikir beni çok mutlu etti. Lösemili çocuklar için bir şeyler yapabilmek çok güzel" dedi.
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Öğrenciler saçlarını LÖSEV’e bağışladı
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