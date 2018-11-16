Babalarını televizyon programında aradılar

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İzmir'e gelerek ünlü iş adamı Kasım Pırlant'a babalık davası açacaklarını açıklayan Candice Jackson (36) ve Henry Kevin Jackson (30) kardeşler ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Kasım Pırlant'ın isminin açıklanmasını istemeyen kardeşi Egeli Sabah'a konuştu. Pırlant'ın kardeşi, "Kasım 6-7 sene boyunca Carolyn Jackson ile birlikte Şikago'da aynı evde yaşadı. İkisi Şikago Kulüp'te çalışıyorlardı. Orada tanıştılar. İkinci çocuk Kevin Jackson dünyaya gelmeden bir hafta önce ABD'de tanıştığı yazar Tülay Pırlant ile evlendi. O sırada Carolyn 9 aylık hamileydi. Kasım, evlenmeden önce Carolyn Jackson'a "Ben Yunanım. Yunanistan'da gemi şirketim var. İşim ile ilgili Yunanistan'a gidiyorum" diyerek evden ayrıldı ve o günden sonra bir daha haber alamadılar. Adını bile farklı söyledi. Jackson kardeşler ABD'de bir televizyon programına bile katılıp babalarını aradı. Araştırmaları sonucu Allah da yardım etti ve Kasım'ı İzmir'de buldular" dedi.ABD'deki "Columbia College"de müzik eğitimi alan Pırlant çiftinin oğulları 24 yaşındaki Zafer Pırlant, 11 Şubat 2012'de ABD'nin Şikago kentindeki trafik kazasında öldü. Oğullarının ölümüyle yıkılan çiftin yuvası yaklaşık 3 ay sonra yıkıldı. Kasım Pırlant, 27 yıllık eşi Tülay Pırlant ile 2012'de 1 milyon dolar vererek boşandı. Jackson kardeşlerle buluşmasında çektirdiği fotoğrafta, elinde baston görülen Kasım Pırlant'ın geçen yaz felç geçirdiği, uzun süre bedeninin sol tarafını hissetmediği, İzmir'deki özel bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Konuşmakta ve yürümekte zorluk çeken Pırlant'ın, hâlâ İzmir'deki özel bir merkezde fizik tedavi seanslarına gittiği belirtildi. Öte yandan Jackson kardeşlerin, Pırlant'a babalık davası açmaya hazırlandığı öğrenildi.