İZDENİZ’de ihale bilmecesi

BUGÜN NELER OLDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2012 yılının Mayıs ayında, ekonomik ömrünü tamamlayan Türkiye Denizcilik İşletmeleri'nden (TDİ) devir alınan eski vapurların yerine iç körfezdeki yolcu taşımacılığını daha konforlu hale getirmek, seyahat sürelerini azaltmak amacıyla 15 adet yeni katamaran cinsi tekne alımı için ihaleye çıktı. O süreçte gemilerin gövdelerinin karbon kompozitten inşa edilecek olması ve diğer gemilere göre hem yakıt tüketiminin fazla hem de tamir masraflarının yüksek olması nedeniyle tartışma konusu oldu. Katamaran teknelerin İzmir Körfezi'ne uygun olmadığını öne süren meslek odaları, belediyenin ihale şartnamesini tekrar gözden geçirmesini istedi. Ancak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu uyarıları dikkate almadı. İhaleyi 117 milyon euroya Yalova merkezli Özata Tersanesi kazandı.15 gemiden oluşan filonun sonuncu vapuru geçtiğimiz yıl İZDENİZ'e teslim edildi. Yeni gemiler teslim edilinceye kadar iç körfezdeki taşımacılık hizmeti, İZDENİZ tarafından Turyol firmasından kiralanan teknelerle sağlandı. Başkan Kocaoğlu, ihale sürecinde yeni vapurlar geldikçe Turyol'a ait teknelere kademeli olarak seferden el çektirileceğini, son vapurun teslim edilmesi ile birlikte körfezde yolcu taşımacılığının tamamen mülkiyeti belediyeye ait katamaran cinsi teknelerle sağlanacağını söylese de beklenen olmadı. Birçok projede olduğu gibi bu projede de Büyükşehir'in öngörüleri tutmadı. Yeni vapurların hepsi filoya katılmasına rağmen bir miktarı geri gönderilse de Turyol tekneleri seferlere devam etti. Yeni nesil gemilerin bazıları çalıştırılmak yerine Üçkuyular ve Karşıyaka iskelelerine bağlandı.Tartışmalar sürerken İZDENİZ skandal niteliğinde bir karara imza attı. İZDENİZ, filosunda 15 adet yeni nesil gemi bulunmasına rağmen 1 yıl süreyle 5 tane vapur kiralayıp iç körfezde yolcu taşımacılığı hizmeti almak için 30 ekimde ihaleye çıktı. Bu ihale kamuoyunda skandal olarak nitelendirildi. Egeli Sabah'ın konuyu gündeme taşıdığı "Gemiler Yattı İZDENİZ Baktı" başlıklı haberinin ardından ihale iptal edildi. Edinilen bilgiye göre Başkan Kocaoğlu gazetemizde çıkan haber sonrası İZDENİZ'e, 'Elinizdeki katamaran teknelerle sorunu çözün, 'Vapur kiralamayın' talimatı verdi. Fakat katamaran teknelerin işletme maliyetlerinin yüksekliği ve bakım onarım durumları İZDENİZ'i tekrar ihaleye çıkmaya mecbur bıraktı. Bunun üzerine İZDENİZ, iptal ettiği ihalenin yenisini 17 Aralık'ta yapmak üzere 19 Kasım'da ilana çıktı. Ancak 2. ihalenin de kaderi ilkiyle aynı oldu. 20 Kasım tarihinde ihale yeniden değerlendirilmek üzere iptal edildi. İhaleye göre 1 Ocak 2019'da başlayacak taşımacılık hizmeti 31 Aralık 2019 tarihine kadar sürecekti. Şartname uyarınca ihaleyi kazanan firmanın çalıştıracağı teknelere 60 bin mil yapma garantisi verilecekti. Verilen garanti mil miktarı seferlerle doldurulamasa bile İZDENİZ yüklenici firmaya yapmadığı millerin parasını ödeyecekti.