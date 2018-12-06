Başkentte İZBAN grevi masası

BUGÜN NELER OLDU

10 Aralık Pazartesi günü greve çıkmayı planlayan IZBAN isçileri gün sayarken, Ankara'dan personelin örgütlü bulundugu Türkiye Demiryolu Isçileri Sendikası (Demiryol- Is) Izmir Subesi'ne davet geldi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlügü, sendikayı görüsmeye çagırdı. Ankara'da çesitli temaslarda bulunan Izmir Büyüksehir Belediye Baskanı Aziz Kocaoglu'nun da, TCDD Genel Müdürlügü ile IZBAN'da sefer sıklıgının arttırılması, grev ve hat kiraları gibi konuları görüstügü ögrenildi. Kocaoglu'nun IZBAN isçilerinin greve çıkmalarına yönelik konunun yanı sıra, tren sefer sıklıgının arttırılması, sinyalizasyon konusunda yasanan sorunlar ve hat kiraları gibi konuları görüstügü ögrenildi.