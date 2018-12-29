Bitki kokteyli çay, binbir derde deva

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Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı fidanlıklar arasında 1009 dekar alana kurulu, 300 farklı fidan çeşidiyle Türkiye'nin önde gelen Muradiye Orman Fidanlığı, yurt içindeki fidan ihtiyacını karşılamanın yanı sıra bünyesinde üretilen 12 çeşit bitkiden yapılan "bitki kokteyli" çayıyla da ilgi çekiyor. Fidanlıktaki 2 dekarlık alanda kuşdili, ada çayı, ıhlamur, nane, melisa, defne, gülhatmi, kekik, mercanköşk, mersin, avokado ve papatya bitkileri steril ortamda kurutulup harmanlanarak "bitki kokteyli" çayı yapılıyor. Çayın eşsiz aromasının yanı sıra temel özelliği, sakinleştirici ve rahatlatıcı olması. Kış aylarında yaşanan grip, soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi geliyor. Kimyasal boya ve katkı maddesi bulunmayan çay İzmir'deki fabrikada küçük çay poşetleriyle paketlenerek, fidanlıkta satılıyor. İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Nurkan Yonar, yıl içinde 20 bin paket bitki kokteyli çayı üretildiğini ifade etti. Yonar, "İl dışından çok talep gelmekte. Telefonla Fidanlık Müdürlüğümüze sipariş veriyorlar. Verilen hesaba ücreti yatırdıktan sonra kargo yoluyla talep edenlere çayımızı ulaştırıyoruz" dedi.