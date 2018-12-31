Mostari’den yılbaşı için özel menüler

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İzmir'deFolkart Towers Çarşı'da hizmet veren Mostari Meyhane, 2019 yılbaşına özel hazırlanan mönüleriyle lezzet rüzgarı estirecek. Mostari Meyhane'nin sahibi Sercan Kurşun, işletmecisi İsmail Zararsız ve ortağı Erman Kurşun, deneyimli ustaların hazırladığı zengin bir yılbaşı mönüsü ve sürprizlerle kişi başı 300 liraya unutulmaz bir ziyafet sunacaklarını söyledi. Kurşun, "Geniş ve ferah atmosfere sahip işletmemizde limitsiz yerli içki, 8 çeşit meze, ara sıcak olarak da hindili pilav, yaprak ciğer ve paçanga böreği olacak. Ana yemekte ise köfte, pirzola ve kuzu şiş tercih edilebilecek. Konuklarımıza, salata, meyve tatlı, gece çorbası ve sucuk ekmek de sunulacak" dedi.