Salih’i Fenerbahçe’de takım istemedi!

Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısında çok iyi bir performans sergileyen Denizlispor'un başarılı oyuncusu Recep Niyaz, Antalya kampında Denizlispor'daki günlerinden, Fenerbahçe'de yaşadıklarına, verdiği kararlardan birçok konuda samimi açıklamalar yaptı. Denizlispor'un ilk yarıdaki performansı için Recep Niyaz, "Hedeflerimizde burada olmak vardı. Çok iyi bir ivme yakaladık. Yücel İldiz hoca geldikten sonra 7 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 2. sıraya yükseldik. Bazı maçlarda, özellikle de son maçlarda, rakipler oyun anlayışımızı benimsediği için bazen sıkıntılar yaşadık. Bunun da üstesinden geliriz" dedi.

OLUMLU ÖRNEKLER BAKILMALI

Futbola Denizlispor altyapısında başladığını söyleyen Recep Niyaz, "Önümüzdeki güzel örnekleri almak gerekiyor. Sadık Çiftpınar gibi iyi örnekleri göstermesi çok daha mantıklı. Şimdi bakıyorum, Fenerbahçe altyapıdan bazı genç kardeşlerimize imza attırıp profesyonel yapmış. Ama yapılan yorumlara bakıyorum, 'Recep Niyaz gibi, Beykan gibi, Salih gibi olacak' diyorlar. İnsanların bunu kafasından silmesi gerekiyor. Bizim milli takımda başarılı olmamız isteniyorsa, bize pozitif destek vermeliler" ifadelerini kullandı.

ŞİMDİ FARKLI KARAR ALIRDIM

Fenerbahçe'deki dönemiyle ilgili konuşan Recep, "Fenerbahçe'de 1 sene altyapıda oynadıktan sonra Aykut Kocaman hocanın kararıyla A takıma çıktım. Ben Fenerbahçe'nin en zor dönemlerini yaşadım. 3 Temmuz sürecinin ardından 'Nereye geldim' dediğim anlar oldu. Çok enteresan şeyler yaşadım. Sonrasında uzun süre kazanılmayan Türkiye Kupası'nı 2 sene üst üste kazandık, UEFA'da yarı final oynadık. Bu takımda çok büyük şeyler kazandık. Şimdiki aklım olsa farklı kararlar verirdim" diye konuştu.

"ŞANS VERİLMEDEN GÖZDEN ÇIKARILDIK"

"Fenerbahçe'ye o dönemde gitmek doğru bir karar mıydı bunu sorgulamak gerekiyor. Kesinlikle pişman değilim. Ben babadan Fenerbahçeliyim. Erken yaşta gittim İstanbul'a. Aziz Yıldırım kiralık olarak gitmemizi istemiyordu ve kupada oynayacağımızı söylüyordu. Ben futbol oynamak için ayrılmak istedim. Döndüğümde Aykut hoca gidip Ersun hoca gelmişti. Ben o dönemin sonunda milli takımla Avrupa Şampiyonası'na gitmiştim. 10 oyuncu arasına seçildim. Takım içinde en azından bir yere monte edilebilirim diye düşünürken hiç şans verilmeden kiralık gitmemiz istendi. Benim önümde olan Salih Uçan 20 maç oynamıştı ama takımda istenmedi, gitmek zorunda kaldı."

YABANCILAR DAHA ŞANSLI

"Açıp baksınlar bakalım, bize ne kadar şans verilmiş. Bizden sonraki süreçte verilen şanslar mı daha fazla yoksa, kupa maçlarında bize verilen 5 dakika, 7 dakikalık süreler mi daha fazla. Oynadığım dönemde 2 takım vardı Fenerbahçe'de. Yedek takımda kaleci Mert abi vardı, Serdar Kesimal, Orhan Şam, Sezer Öztürk, Krasic, Stoch, Bienvenue vardı. Mehmet Topal her iki takımda da oynuyordu, Selçuk Şahin vardı. Bize bu süreçte ikinci 11'de bile şans verilmiyordu ve biz sonradan monte ediliyorduk. Fenerbahçe'de her genç oyuncunun yaşadığı klasik hazin sonu ben de yaşadım. Türk futbolunda yabancılara verilen kadar genç oyunculara şans verilseydi, büyük transferler yapmak yerine büyük oyuncular çıkarabilirdik."

"KIMSE INANMIYOR, 23 YAŞINDAYIM!"

"Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Buca, Samsun, Denizli, Rizespor ve tekrar Denizlispor'da forma giydim. Kimse istatistiklere bakmıyor. Yaşım 23 ve buna kimse inanmıyor. Benim ismim çok genç yaşta duyuldu Fenerbahçe'de. Bunun dezavantajını çok fazla gördüm ama avantajını da gördüm. Yine bizi suçlayacaklar. 'Sen yapmadın ama konuşuyorsun' diyecekler. Hiç önemli değil. Ben bu şansı tekrardan yakalayacağıma inanıyorum. Tabii ki oturduğum yerden olmayacak Ama bunun için daha çok çalışacağım. Sonrası Allah'ın takdiri, hepsi nasip. Ben geleceğe inanıyorum."