‘Size okulu bıraktırmam’

İzmir'in Narlıdere ilçesinde Cahide Ahmet Dalyanoğlu Anadolu Lisesi'nin müdürü Fatma Demirci, Yeşilyurt İMKB Meslek Lisesi'nde müdür yardımcılığı görevini yürüttüğü süreçte hayata geçirdiği proje ile ayakta alkışlandı. Özellikle kız öğrencilerin eğitimine büyük önem veren Fatma öğretmen, devamsızlık günleri artan öğrencileri takibe aldı. Araştırma yapan Demirci, öğrencilerin devamsızlık sebeplerinin; ekonomik, sosyal, kültürel ve aile baskısından dolayı olduğunu öğrendi. Bu öğrencilerin okullarına dönüp eğitimlerini tamamlaması gerektiğini düşünen Fatma Demirci, "Ben Sana Okulu Bıraktırmam" projesini hayata geçirdi. Bizzat öğrencilerin evlerini ziyaret eden ve aileleriyle konuşan Fatma öğretmen, amacına ulaştı. Devamsızlık yüzünden okula gelemeyen öğrenciler şimdi ya üniversite öğrencisi ya da meslek sahibi oldu.Örnek bir öğretmen olan Fatma Demirci, "Projemizi tanıtmak için veli toplantıları yaptım. Aile, okul, veli iş birliği ile devamsızlık nedenlerini daha net olarak tespit ettim. En fazla rastladığım sorun bu küçük yaştaki çocukların ev sorumluluğu almış olmalarıydı. Eğitimde kaybedilecek bir fert, özellikle kız çocuğu olmaması gerektiğine inandığım için bu çocukları okula devam ettirebilmek için belirlediğim 30 öğrenci ile bu projeyi başlattım" dedi. Aynı zamanda öğrencilerine mesleki bilgi verilmesi için gerekli kurumlarla görüşen Fatma Demirci, projesine yoğun ilgi gösteren, Ege Genç İş Adamları Derneği, İzmir Ticaret Odası Kadın Konseyi ve İl Özel İdaresi ile işletmeleri çocuklara açarak proje daha geniş kitlelere tanıttı. Eğitime geri döndürdüğü öğrencileriyle irtibat halinde olan Fatma öğretmen, öğrencilerinin bir kısmının KPSS'yi kazanıp devlet memuru olduğunu söyledi.9. sınıfta okulu bırakmaya karar veren Fatmanur Akbaş (22), "O zamanlar okumak istemedim. Bir anda okulu bıraktım. Sonra Fatma öğretmenim benimle konuştu ve okula geri dönmemi sağladı. Hayatımdaki dönüm noktası Fatma öğretmenim oldu. Eğer o bana destek olmasaydı ben şu an evde oturan bir kadın olacaktım. Önce Ege Üniversitesi Muhasebe bölümünü bitirdim şimdi de ikinci üniversite olarak açık öğretim yerel yönetimler bölümünü okuyorum. KPSS sınavını kazandım ve kâtiplik için atama bekliyorum" dedi. Babası istemediği için 10. sınıfta okulu bırakan Özge Akbulak, "Fatma öğretmen okulu bırakmamam için bana çok destek oldu. Şu an güçlü kadının temellerini Fatma hoca sayesinde attım. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği'ni kazandım ve şu an dördüncü sınıf öğrencisiyim" dedi. Babası cezaevinde olduğu için okuldan ayrılma kararı alan Merve Geniş, "Maddi durumumuz yetersizdi.O yüzden annemle okul kaydını almaya geldiğimizde Fatma hocam ileride bir kadın olarak güçlü olup ayakta durmamın gerektiğini anlattı. Bölümümde birinciliğe kadar yükseldim. Ekonomi Üniversitesi Sivil Hava Araştırma İşletmeciliği bölümünü tam burslu kazandım" dedi. İzmir İl Milli Eğitim Müdür Ömer Yahşi ise, "Öğrencilerimizin geleceği için hayata geçirilen tüm projelere destek veriyoruz" diye konuştu.