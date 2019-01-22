Traktörün altında hayata tutundu

İZMIR'IN Tire ilçesine bağlı Çiniyeri Mahallesi Gülyaka mevkiinde geçtiğimiz gün meydana gelen olayda 14 yaşındaki Erkan K. tarlaya gitmek üzere traktöre bindi. yanına Kireli Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi kardeşi Volkan E.'yi de yanına alan Erkan E., engebeli yolda traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazada Volkan E., devrilen traktörün arka tekerinin altında kaldı. Kazadan yara almadan kurtulan Erkan E.'nin ihbarı üzerine bölgeye AKS 110 ve sağlık ekipleri sevk edildi. AKS 110 ekiplerinin çalışmasıyla, kurtarılan Volkan E. ambulansla, Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Volkan E., ilk müdahalesinin ardından İzmir'deki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

7 DIKIŞ ATILDI

Volkan E.'nin tekerin altındaki fotoğrafını görenler, çocuğun mucizevi kurtuluşunu konuştu. Olayın şaşkınlığını yaşayan baba Hüseyin E., "İlk olarak kendi çabalarımızla kurtarmaya çalıştık; fakat çıkaramadık. Yapılan tetkikler sonucu kafasına 7 dikiş atıldı. Ayağında da hafif sıyrık var. Bir kaç gün daha hastanede kalacağız" diye konuştu.