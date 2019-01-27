Denizlider

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği puan kaybetmesinin ardından Denizlispor, Adana Demirspor'u farklı mağlup edip liderlik koltuğuna kuruldu: 5-1. Ege ekibi perdeyi 21. dakikada açtı. Burak Çalık'ı düşürmesiyle kazanılan penaltıyı Mehmet Akyüz gole çevirdi: 1-0. 30'da Süleyman'ın ortasına iyi yükselen Vedat, skoru eşitledi: 1-1. 45'te Adana Demirspor ceza sahası içindeki karambolde Recep, plase vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı: 2-1. ZİYA TABELAYI BELİRLEDİ

63'te Recep'in defansın arkasına gönderdiği topu kontrol eden Mehmet Akyüz, sert şutla takımının 3. kendisinin ise 2. golünü kaydetti: 3-1. 74'te aut çizgisi üzerinden topu çeviren Furkan'ın gönderdiği topta Recep Niyaz topu filelere gönderdi: 4-1. 84'te Ziya Alkurt, aut çizgisi üzerinden gelen ortaya yaptığı vuruşla maçın skorunu belirleyen golü attı ve Ege ekibi liderliğe kuruldu: 5-1.

DENİZLİSPOR-ADANA DEMİR: 5-1

STAT: Denizli Atatürk GOLLER: Mehmet Akyüz (Dk. 21 ve 63), Recep Niyaz (Dk. 45 ve 74) Ziya Alkurt (Dk. 84) / Vedat (Dk. 30) SARI KARTLAR: Alperen / Kurtuluş, Kaan, Emre, Semih, Mitroviç DENIZLISPOR: Stackhowiak 6, Alperen 7, Deniz Vural 7, Ziya Alkurt 8, İsmail Aissati 6, Mehmet Akyüz 8 (Dk. 75 Kehinde 5), Recep Niyaz 8 (Dk. 85 Burak Altıparmak ?), Burak Çalık 6 (Dk. 86 Gökhan Süzen ?), Furkan Şeker 6, K.Can Akyüz 6, Abdülkerim 6 ADANA DEMIRSPOR: Kurtuluş 4, Pote 4, Olıveıra 5, Vedat Bora 5 (Dk. 80 Erdal ?), Legear 4 (Dk. 46 Traore 5), Mitrovic 6, Kaan 5, Süleyman Koç 5, Uğur Uruç 4, Semih Güler 4, Rassoul 5 (Dk. 46 Berk 5) HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Erdem Bayık, M.Salih Mazlum

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