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Buca’da halı yıkama dükkanı kül oldu

Giriş Tarihi: 4.2.2019
Buca’da halı yıkama dükkanı kül oldu
İZMIR'IN Buca ilçesinde iş yerinde çıkan yangında, bir kişi dumandan etkilendi. Mustafa Kemal Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın altında bulunan halı yıkamacıda sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bina yoğun duman altında kaldı. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, binayı boşalttı. İtfaiye ekiplerini, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Dumandan etkilenen Emine Damar, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Binanın 3'üncü katında oturan Hamza Alkan, uyuduğu sırada yangının başladığını, zillerinin çalınması üzerine yangından haberdar olduğunu belirterek, "Araba dükkanın önündeydi. Onu çekmek için aşağı indim. Ateş, duman hepsi birbirine karışmıştı. Arabamı çektim, daha sonra eve çıkayım dedim, duman çok fazlaydı çıkamadım. Eşim ve kızım da benden sonra dışarıya çıktılar" dedi.
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Buca’da halı yıkama dükkanı kül oldu
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