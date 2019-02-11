Doğa ile iç içe eğitim

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'de iki sene önce hizmete giren Özel Güzelbahçe Bilfen İlköğretim Kurum kampüsü görenleri şaşırtıyor. Sıcak günlerde dersler okul bahçesinde işlenirken, öğrenciler boş zamanlarında ve teneffüslerde kampüsteki hayvanları besliyor, ağaçlardan meyve topluyor. Kampüs içinde 21 çeşit ağaç bulunurken, bahçede gezinen tavuk, tavus kuşu, civciv, sincap, su kaplumbağaları, kirpi ve ördekleri görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Doğa ile iç içe işlenen dersler başarıyı da beraberinde getiriyor. Şehir gürültüsünden uzaktaki kampüste çocuklar huzur içinde eğitim görüyor. Talim terbiye onaylı Bilfen'e özgü bir program kapsamında eğitim gören öğrenciler Türkiye'nin ilk 20'sinin 15'ine girerek başarılarını tabelaya da yansıtıyor.Özel Güzelbahçe Bilfen İlköğretim Kurumu Okul Müdürü Aytül Gönül Sevim Onbaşlı, kampüsün en önemli özelliğinin doğa ile iç içe olması olduğunu vurguladı. Onbaşlı, "Burasının seçilme sebebi kampüsün fiziki yapısının donanımlı ve elverişli olması. 32 dönüm üzerine kurulu bir kampüs ve 21 çeşit ağaç var. Dut, ayva ağaçlarımız var. Ayvalarımızı toplayıp reçel bile yaptık. Mandalinaları çocuklarla birlikte topladık. Yönergemizde bu bile vardır. Tavuklarımız, tavus kuşlarımız, civcivlerimiz, sincaplarımız, su kaplumbağalarımız, kirpilerimiz ve ördeklerimiz var" dedi.Aşırı bir yağış olmadığı sürece hep bahçede olduklarını belirten Onbaşlı, "Duvarsız eğitim politikamız var. Talim terbiye onaylı kendimize ait bir programımız var. Tüm kampüslerimizde eğitim öğretimimiz standart. Kendimize ait programımız bizi diğer okullardan farklılaştırıyor. Güzelbahçe kampüsümüzde 250 öğrencimiz var. Okumuzun çok fazla örneği yok. Veliler de gelip görünce çok mutlu oluyor. Doğanın içerisinde ders yapıyoruz. Kuş sesleri var. Bu huzur ortamı çocuklara da geçiyor. Bunu hissediyorum. Onlar da biz de çok keyif alıyoruz" dedi. Sera projeleri olduğunu belirten Onbaşlı, "Sebzelerimizi yetiştireceğiz. Organik tarım yapacağız" dedi.