Portakalla başladı olimpiyatı istiyor

İzmir'de doğuştan Serebral Palsi hastası olan 25 yaşındaki Hasan Çakır, 2013'te portakal atarak başladığı boccia sporuna milli takım çatısı altında devam ediyor. Menemen Engelliler Derneği Başkanı Canan Bedük, rehabilitasyon merkezinde tanıştığı Hasan'ın evinde portakalla oynadığını görerek engelli genci boccia sporuna yönlendirdi. Hasan Çakır, azmi ve hırsıyla kısa süre içerisinde milli takıma seçildi. Gaziemir Belediyesi takımında forma giyen Çakır, 2017 ve 2018'de Türkiye şampiyonu olurken Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Boccia Milli Takımı'nda da Türkiye'yi Portekiz ve İtalya'da temsil etti.

'GÖZ TEMASI KURUYOR'

Hasan'ın şu anki hedefi 2020'de Tokyo'da yapılacak Paralimpik Olimpiyatları'nda dünya şampiyonluğu elde ederek Türk bayrağını dalgalandırmak. Anne Dilek Çakır, evde portakal atan oğlunun 2014'de bocciayı tanıtmak amacıyla düzenlenen turnuvaya katılarak birincilik elde ettiğini anlattı. Anne Çakır, hastalığı nedeniyle hareket edemeyen, konuşamayan ve tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren oğlunun Menemen'den Gaziemir'e haftanın iki günü yaklaşık 1,5 saat süren yolculuğun ardından gittiğini ve burada antrenmanlara katıldığını anlattı. Dilek Çakır, dünya sıralamasında 50. sırada olan oğlunun Avrupa'daki turnuvaya ardından ise 2020'de Tokyo'da düzenlenecek Paralimpik Olimpiyatları'na katılacağını ifade etti. Oğluyla sadece gözleriyle iletişim kurabildiklerini belirten Dilek Çakır, "Hasan'ın top atışı çok güzel. Düşünerek atıyor. Düşünerek oynamak zekayı da çalıştırıyor. Hafızamız da güçlendi. Şu anki hedefimiz 2020'de dünya şampiyonu olarak Türk bayrağını gururla dalgalandırmak. Engelliler için sponsor bulmak çok önemli. Şu anda sponsorumuz Petkim. Bundan sonra önümüz açık olacak. Yoksa hiçbir çocuğumuzun Avrupa'ya çıkma umudu yoktu. Engelliler kendilerine eve kapatmasın" dedi.