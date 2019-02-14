DESKİ’den Denizli’ye 76 içme suyu deposu

BUGÜN NELER OLDU

DENIZLI'DE 5 bin kilometrenin üzerinde dösedigi içme suyu, kanalizasyon ve yagmur suyu hatlarının toplam uzunlugu ile rekor kıran Büyüksehir DESKI, bugüne kadar kent genelinde hayata geçirdigi 32 milyon liralık yatırımla toplamda 60 bin metreküplük 76 adet içme suyu deposu yaptı. Büyüksehir DESKI'nin daha temiz, nitelikli ve yeterli içme suyu temini için çalıstıgını, bu kapsamda devasa içme suyu depoları yaptıgını anlatan Baskan Osman Zolan, içme suyu depolarındaki klorlama sisteminin ise otomatik cihazlarla el degmeden yapıldıgını kaydetti. Büyüksehir DESKI ile birlikte içme suyu sisteminin tek merkezden bilgisayar ortamında kontrol edildigi SCADA sistemi getirdiklerini ifade eden Zolan, "Bu yatırımları yaptık çünkü susuz bir gelecek düsünülemez. Su olmadan hayatın devam etmesi mümkün degil. Yasanabilecek problemlere karsı önlemler almaya devam ediyoruz" dedi.