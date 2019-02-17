Yahşı: İzmir’de herkes okuyabilecek

BUGÜN NELER OLDU

'HAYAT Boyu Öğrenme Koordinasyon Toplantısı' Bostanlı Denizpark Restoran'da gerçekleşti. İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Doktor Dilek Didem Ayyıldız'ın da katıldığı toplantıda konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, İzmir'de yüzde 1.9 olan okumaz- yazmaz oranının yaptıkları çalışmalar sonucunda yüzde 0.6'ya düştüğünü ifade etti. Yahşi, "İzmir'de okuma-yazma bilmeyen kimse kalmayana kadar çalışacağız" dedi. Dr. Ömer Yahşi ayrıca son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın koordinasyonunda başlatılan sıfır atık projesini de çok önemsedikleri söyledi. Bu konuda tüm toplumun bilinçlendirilmesi gibi bir misyona sahip olduklarını ifade eden Yahşi, "İnanıyorum ki çok yakın bir zamanda bu konuda da büyük bir ilerleme kat edeceğiz. Ayrıca Mayıs ayında Konak Meydanı'na yine Öğrenme Şenliğimizi organize edeceğiz" diye konuştu