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’den Urfa’ya oyuncak kardeşliği

Giriş Tarihi: 25.2.2019
İzmir’den Urfa’ya oyuncak kardeşliği
İZMIR Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Anaokulları'nda eğitim gören öğrenciler, "Oyuncak Kardeşliği P rojesi" kapsamında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde maddi imkanları yetersiz kardeşlerine destek oldu. Başta oyuncak olmak üzere giysi, ayakkabı ve kırtasiye malzemelerinin bulunduğu koliler, İZELMAN Anaokulları öğretmenleri tarafından teslim edildi. Hediye paketlerini büyük bir heyecanla açan Ceylanpınarlı minikler, İzmirli kardeşlerine kucak dolusu sevgi ve selamlarını iletti. Miniklerin büyüklere örnek olacak davranış sergilemeleri ve ihtiyaç sahibi kardeşlerini unutmayarak bu tür projelere yer almalarının çok mutlu ettiğini belirten İZELMAN Genel Müdürü Hüseyin Kırmızı, "Hiç görmediğimiz küçük bedenlerin bizleri asla unutmayacak olduklarını biliyoruz. Bizi sevgiyle hatırlamaları en büyük kazanımımız olacak" dedi.
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İzmir’den Urfa’ya oyuncak kardeşliği
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