Hayatını adadığı kızı İzmir’in gururu oldu

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İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Müjgan Tekin (41) ve Cengiz Altan Tekin (45) çifti, 18 yıl önce kızları Şevval Tekin'i kucaklarına almanın mutlluğunu yaşadı. Ancak Tekin çifti, henüz bebekken kızlarının otizmli olduğunu fark etti. Şevval okula başlayınca hayatları daha da zorlaştı. Kızının okuma yazma öğrenememesi üzerine endişelenen Müjgan Tekin, sevgisini ve tüm ilgisini vererek bu durumu değiştirebileceğine inandı. 4 dil bilen ve aktif bir çalışma hayatı olan Tekin, bir gecede tüm kariyerini, yaptığı marka müdürlüğü işini bıraktı. Bir yaşam koçu gibi kendini kızına adayarak, tek bir harfi binlerce kez sabırla tekrarladı ve Şevval'in okuma yazma öğrenmesini sağladı. Ardından Şevval'i Ege Üniversitesi Yüzme Kulübü'ne yazdırdı. Çok iyi bir yüzücü olduğunun fark edilmesi üzerine henüz 6 yaşındayken bir aylık çalışmayla yarışmaya katılan Şevval, Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik elde etti. Bir şirketin de desteklediği Şevval, 2016 yılında düzenlenen Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu (INAS) Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'nda ise 1 altın, 2 gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. 11 yaşında milli sporcu olan genç kız, geçtiğimiz yıl Antalya'da düzenlenen Türkiye 2. Bölge Şampiyonası'nda 1 dakika 33 saniye 41 salise ile barajı geçmeyi başardı. Daha sonra, Danimarka'daki IPC Yüzme Sınıflandırma Turnuvası'na katıldı. Antalya'da sergilediği başarılı performansı üst seviyeye çıkartan milli yüzücü Tekin, 100 metre kelebek yarışında 1 dakika 30 saniye 29 saliselik derece yaptı. Avrupa barajını geçip, 2020 Paralimpik Olimpiyatları'na katılma yolunda bir adım daha attı. Müjgan Tekin, "İş dünyasında oldukça iyiydim, güzel para kazanıyordum. Bir anda her şeyi bıraktım ve sadece kızımla ilgilenmeye başladım" dedi. Baba Cengiz Altan ise Şevval'in başarının mimarının anne Müjgan Tekin olduğunu belirtti.