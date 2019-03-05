Mehmetçik’ten videolu teşekkür

BUGÜN NELER OLDU

Güzelbahçe ilçesinde bulunan İzmir Kent Koleji'nin 3-A sınıfı öğrencileri 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Hakkari'de görev yapan Mehmetçikler'e sevgi dolu mektuplar yolladı. Öğrencilerin kargoyla gönderdikleri mektupların yanına koydukları atkı, bere ve termal fanilalar Hakkari Yüksekova Yeniköprü Jandarma Karakolu'ndaki askerlere ulaştı. Gelen kargolardan çıkanlar karşısında askerler hem şaşkınlıklarını gizleyemedi hem de duygulandı. Hediyelerini alan askerler, kutulardan çıkan mektupları teker teker okudu. Askerler, minik kalplerin gönderdiği mektupları karakolda bulunan panolara astı. Öğrencilerin jestine cevap vermek isteyen askerler, kendi aralarında fotoğraf ve video çekerek, minik yüreklere teşekkür etti.