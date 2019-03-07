MODEKO 2019 İzmir kapılarını açtı

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mobilya endüstrisine yön veren MODEKO 2019 Izmir Mobilya Fuarı, 30'uncu kez ziyarete açıldı. Açılısta konusan Izmir Mobilyacılar Odası Baskanı Hasan Özkoparan, Izmir'de bulunmaları nedeniyle sanslı olduklarını dile getirerek aldıkları desteklerin ardından ürettiklerini Türkiye'ye ve dünyaya pazarlamak için yogun çaba harcadıklarını söyledi. Özkoparan, "Iç pazar bize yetmiyor dısarıya açılmamız gerekiyor. Kendimize bir bölge seçip oradaki fuarlara katılalım, sektörümüzün önünü açalım" dedi. Ardından 30'uncu Uluslararası Izmir Mobilya Fuarı MODEKO'nun açılıs kurdelesi kesildi. Davetliler toplu olarak Fuar Izmir'deki stantları ziyaret etti. Klasik çizgi, modern, ev ve ofis mobilyası ile bahçe mobilyaları grubunda bu yıl 307 firma stant açtı. Dıs pazarlardan gelecek olan ziyaretçilerin yanı sıra iç piyasa sirkülasyonu için de cazip bir pazar olan MODEKO'da Izmir, Manisa, Balıkesir, Antalya, Ankara, Istanbul, Isparta, Bursa, Inegöl, Denizli, Gaziantep, Usak, Kayseri, Konya, Aydın, Eskisehir, Burdur, Adana, Afyonkarahisar ve Samsun'dan fuara katılan firmalar, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine basladı. Fuar, 6- 10 Mart tarihlerinde misafirlerini agırlayacak.