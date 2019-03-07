Yorgancılar’dan gençlere tavsiyeler

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Endüstri Mühendisligi Toplulugu'nun "Zirve'19" seminerine konusmacı olarak katılan Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Baskanı Ender Yorgancılar, gençlere, egitimden girisimcilige kadar birçok konuda tavsiyelerde bulundu. Yorgancılar, "Bundan 10 yıl önce dünyanın en degerli sirketleri petrol sirketleriydi; ama tamamen degisti. Simdi teknoloji ve yazılım sirketleri dünyanın en degerli markaları. Bunların öne çıkması ve Ar-Ge harcamalarında ilk sıralarda yer alması, tesadüf olmasa gerek. Açık, güven veren kisilik ve çalıskanlıkla asla kaybetmezsiniz" dedi. Gençleri üretime tesvik eden Yorgancılar, "Yüksek teknoloji üreten egitimi alacak, uygulayacak olan sizlersiniz. Büyük düsünmek lazım, heyecan duymak ve olusturmak lazım; çünkü heyecan duyulmayan hiçbir is basarılı olmuyor. Hayal edin, hata yapın, ama korkmayın?" diye konustu.