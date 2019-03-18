Minik Belinay’ın hayali gerçek oldu

İzmirli Fatma Yıldız'ın geçtiğimiz günlernde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingde yaptığı konuşmayı televizyondan hayranlıkla takip eden torununun videosunu çekti. Ardından babanne Yıldız, görüntüleri Twitter'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyp Erdoğan'ı etiketleyerek paylaştı. Görüüntülere kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanı, aynı platformdan yanıt vererek, "Recep Tayyip Erdogan senin neyin?" sorusuna "dedem" cevabını bekliyorum inşallah" cevabını verdi. Yıldız ailesi bu davet ile büyük sevinç yasadı. Cumhurbaskanı Recep Tayyip Erdogan, MHP Genel Baskanı Devlet Bahçeli ile birlikte yerel seçim için ilk ortak mitingini dün Alsancak Gündogdu Meydanı'nda düzenlendi. Erdoğan bu mitinge minik Belinay ve ailesini de davet etti. Fatma Yıldız, oğlu Emre Yıldız ve 4 yaşındaki torunu Belinay ile birlikte Gündoğdu Mitingi'ne katıldı. En ön sıradan Erdoğan'ı izleyen Belinay ve ailesi mitingin ardından Erdoğan ile bir araya geldi. Hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Ev hanımı Fatma Yıldız, "Video çekmiştim. O videoyu da Sayın Cumhurbaşkanımızı etiketleyerek Twitter'da paylaştım. Cumhurbaşkanımız da sağolsun. Çok duyarlı. İnsan ayrımı yapmıyor. O dünya çapında bir lider. Çektiğim ve kendisini etiketlediğim videoya duyarsız kalmadı. Adana Mitingi'nden sonra videoyu görmüş. Daha sonra mesaj atarak cevap verdi. Mesajında, "Fatma hanım, yavrumuzun gözlerinden öpüyorum. Yalnız televizyona biraz uzak dursun. O narin gözleri bozulmasın" diyerek İzmir mitingine davet etti. Zaten kendisine büyük bir sevgimiz var. Sevgimizi de torunuma aşıladık. Cumhurbaşkanı'nı televizyonda gördüğü an sarılıyor. Öpeceğim diye resmen saldırıyor. Torunum Cumhurbaşkanımız'ı çok seviyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Konak Meydanı'nda yapılan demokrasi nöbetlerine torunumla birlikte katıldık. Belinay o dönem 1 yaşındaydı. 1 yaşındayken elinde bayrakla yalın ayak meydanda geziyordu. Herkes meraklı gözlerle torunuma bakıyordu" dedi. Ailecek AK Partili olduklarını söyleyen Yıldız, "2 torunum var. Belinay'ın kardeşi 23 günlük. Gelinim bu nedenle mitinge katılamadı. Reis sevdası anlatılmaz. Kelimeler kifayetsiz kalıyor" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini söyleyen minik Belinay, "Televizyonda onu görünce öpüp sarılmak istiyorum. Onu çok seviyorum. Onunla karşılaştığımızda da sarılıp öptüm. İlk defa karşımda gördüm ve çok mutlu oldum" dedi.

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BUGÜN NELER OLDU

Belinay'ın 30 yaşındaki babası Emre Yıldız, "İlk defa Reisimizi canlı gördüm. 31 Mart gecesi inşallah hep birlikte zeybek oynayacağız. AK Parti'nin zaferini kutlayacağız. Cumhurbaşkanımızın mesajla bize dönüş yaptığını görünce çok şaşırdık. Hiç beklemiyorduk. Heyecandan elimiz ayağımız titredi" dedi.