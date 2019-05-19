Şatoda yaşayacak

BUGÜN NELER OLDU

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Tunç Soyer, kent merkezinde ev bulana kadar Büyükşehir'e Seferihisar'dan gidip gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde bir röportajında "İzmir'de nereye yerleşeceğimize Neptün hanım karar verecek. Oradan bir yere giderken ya da belediyeden bir yere giderken mümkün olduğu kadar bisiklet kullanmak istiyorum" diyen Tunç Soyer, sürpriz bir karar aldı. Soyer'in sır gibi sakladığı yeni evini Egeli Sabah buldu. Soyer, tercihini uzun yıllar restoran olarak hizmet verdikten sonra eski başkan Aziz Kocaoğlu döneminde Başkanlık Konuk Evi'ne dönüştürülen Varyant'taki Büyükşehir'e ait Tarihi Şato Restoran'dan yana kullandı. Soyer'in talimatı üzerine eski Şato Restoran'da hummalı bir çalışma başlatıldı. Başkanlık Konuk Evi'nin Başkanlık konutu olarak seçilmesinde Büyükşehir Belediye Sarayı'na yakın olmasının önemli rol oynadığı sızan bilgiler arasında yer aldı. Edinilen bilgiye göre eski Şato Restoran'ın Başkanlık Konutu olarak kullanılması fikrinin ortaya atılmasının ardından Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer de söz konusu tesisi gezip onay verdi. Bunun üzerine uzun süredir atıl durumda olan ve Kocaoğlu'nun zaman zaman toplantı yapmak için kullandığı binanın Başkanlık Konutu'na çevrilmesi için çalışmalara start verildi. Soyer ailesinin, önümüzdeki haftalarda konuta taşınacağı öğrenildi. Öte yandan Başkan Soyer, Büyükşehir Belediye Meclisi'nce alınan karar doğrultusunda eski Başkan Ahmet Piriştina'nın vefat ettiği Atakent'te bulunan Başkanlık Lojmanı'nı 5 yıl süreyle bedelsiz olarak Karşıyaka Belediyesi'ne devretti.Başkanlık Konutu'na dönüştürülen Şato Restoran, Eşrefpaşa ve Hatay Semtlerinin gelişmesini sağlayan Varyant yolunun 1955'de açılmasının ardından yapılan ilk yapılardan biridir. 1954'de Şark Kahvesi olarak tasarlanan yapı, yol ile park arasındaki eğimli arazide iki katlı olarak düzenlendi. 2. derecede arkeolojik sit alanı içerisinde yer alan yapının mülkiyeti 1969 yılında Büyükşehir'e geçti.Büyükşehir'in Tansaş'ın hisselerini elinde tuttuğu dönemde Şato Restoran, önce Tansaş'a sonra ise üçüncü kişilere kiralandı. Büyükşehir'in Tansaş hisselerini devretmesinin ardından sözleşmenin iptali için dava açıldı. Dava 2001 yılında tamamlandı ve Şato Restoran'ı işleten şirket tahliye edildi. 2001 yılından bu yana kullanılmayan bina 2005 yılında Meclis kararıyla Grand Plaza şirketinin bünyesine girdi. Kocaoğlu döneminde aslına uygun olarak restore edilen tesis, önemli toplantılara ve devlet büyüklerinin katıldığı davetlere ev sahipliği yapacak şekilde Başkanlık Konuk Evi'ne dönüştürüldü.