Bayram bereketi otelleri doldurdu

BUGÜN NELER OLDU

RamazanBayramı ve yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte, tatilciler rezervasyon telaşına girdi. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ETİK Başkanı Mehmet İşler, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimleri nedeniyle rezervasyonların son durumunu ve Türk turizmini değerlendirdi. Ege'de Ramazan Bayramı tatili için yapılan rezervasyonlarla otellerin yüzde 90'ının dolduğunu kaydeden İşler, 23 Haziran İstanbul seçimlerine denk gelen rezervasyonlarda iptal yerine başka bir tarihe erteleme yapıldığını belirtti. İşler, "Ege'de yüzde 90'ları aşan bir dolulukla karşı karşıyayız. Sadece bayram tatili için değil, yaz ayları için de otellerin şimdiden dolmaya başladı. Bu yıl yabancı talebi fazla olunca iç pazara ayrılan oda sayısı düşmeye başladı. Bu da iç pazarda fiyatların artışı olarak kendini gösterdi. Vatandaşlarımız ellerini çabuk tutmalı. 2019 yılı, turizm açısından tüm zamanların en iyi yılı olacak" dedi.