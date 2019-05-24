Şentop, izmır’ın önemıne değındı

BUGÜN NELER OLDU

Başkanı Mustafa Şentop, İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) düzenlediği "Üçüncü Binyılın Başında Dünya ve Türkiye" isimli toplantıya ve iftar yemeğine katıldı. İzmir'de olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyleyen Şentop, ramazan ayının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. "Üçüncü Binyılın Başında Dünya ve Türkiye" isimli toplantıda Türkiye ve dünyayı değerlendirdiklerini anımsatan Şentop, "Türkiye bugün bir umudun, bir hamlenin, bir insanlık davasının, bir büyük cesaretin adıdır. Türkiye yeni bir dünyanın inşa edileceği zaman diliminde kendisini yeniden kurarak alt yapısını hazırladı. İzmir sadece siyaseten değil ekonomik olarak da önemli bir şehir. İzmir yeni Türkiye'nin ekonomik mücadelesiyle ilgili ilk adımın atıldığı yerdir" dedi. Toplantıya, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Necip Nasır, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İZTO meclis üyeleri ve iş insanları katıldı.