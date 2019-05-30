Mesut, dünya tıp literatürüne girdi

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Denizlili Ünlü ailesinin 17 yaşındaki oğulları Mesut, 6.5 aylıkken dünyaya geldi. Ünlü çifti oğullarını 59 gün sonra kucaklarına alırken, Mesut'unsağlık sorunları başladı. Mesut, romatizma tanısıyla yıllarca Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde takip edilirken, bir yandan da eğitim hayatını sürdürdü. Ancak Mesut'a geçen yıl karaciğerin kanını boşaltan toplardamarın pıhtı ile tıkanması sonucu oluşan Budd Chiari Sendromu tanısı konuldu. Buna bağlı karaciğer yetmezliğine giren Mesut Ünlü, ambulansla İzmir Kent Hastanesi'ne sevk edildi. Mesut'a Anamur'da yaşayan teyzesi Fatma Tarım (37) gönüllü verici oldu. Doç. Dr. Murat Kılıç, Opr. Dr. Cahit Yılmaz, Opr. Dr. Kamil Kılıç, Opr. Dr. Rasim Farajov ve Opr. Dr. Zaza Iakobadze'den oluşan ekip ameliyat hazırlığı yaparken, Prof. Dr. Suat Büket başkanlığındaki ekip nakilin gerçekleşmesi için Mesut'un kalbine ilk müdahaleyi yaptı. Ardından nakil gerçekleşti. 7 Ağustos 2018'de başarıyla gerçekleşen eş zamanlı kalp ameliyatı ve nakil sonrası Mesut için yeni bir hayat başladı. Kanada'nın Toronto şehrinde gerçekleştirilen Dünya Karaciğer Kongresi'nde Mesut'un hikayesinin anlattıklarını belirten Opr. Dr. Cahit Yılmaz, "Mesut'un hastalığı Budd Chiari sendromuna bağlı karaciğer yetmezliğiydi. Sıklıkla ölümcül seyreden, nadir görülen bir hastalıktır. Kalp damar cerrahisi ekibi diafragmayı açıp kalbi hazırladı ve pompaya girmeden (kalp çalışırken) karaciğerin toplardamarı kalbe dikildi. Dünyada en çok karaciğer naklinin yapıldığı Kore'deki Assan Medical Center'dan cerrah Prof. Dr. Gi-Won Song, dünya tıp literatüründe 10 vaka olduğunu, 3'ünün ekibimiz tarafından yapıldığını söyledi. Çok büyük gurur yaşadık" diye konuştu.