Göztepe’den timsah avı

Forvet hattında yaşadığı sıkıntıyı G.Saray'dan Eren Derdiyok'u alarak çözen Göztepe, önceliği savunmaya verdi. Sarı-kırmızılılar sol bek transferi için Bursaspor'dan ayrılan Iasmin Latovlevici'yi gündemine alırken, stoper adayları arasına yine yeşil-beyazlı ekiple bağlarını koparan Ertuğrul Ersoy'u da ekledi. Sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde olan 22 yaşındaki oyuncuya teklifini iletirken transferi büyük bir titizlikle çözmeye çalışıyor. Futbolcuya kısa bir süre önce Fenerbahçe de talip olmuştu. Beşiktaş'tan ayrılan Brezilyalı futbolcu Adriano'dan yanıt bekleyen sarı- kırmızılılar, oyuncuya hafta sonuna kadar süre verirken aksi durumda alternatif isimlere yönelecek. İzmir ekibinin ekibin sol bek adayları arasında Real Madrid'in eski yıldızı Coentrao ve F.Bahçe'den İsmail Köybaşı da bulunuyor.



ADRİANO BOMBASI

Sarı kırmızılı yönetim, Beşiktaş'tan ayrılan Brezilyalı sol bek Adriano Correira'ya talip oldu. Siyah-beyazlı ekipte 3 yıl forma giydikten sonra sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki futbolcu ile yönetim hemen temasa geçerek teklifini iletti. Brezilyalı futbolcu Adriano'dan yanıt bekleyen İzmir ekibi, oyuncuya hafta sonuna kadar süre verirken aksi durumda alternatif isimlere yönelecek. Öte yandan Almanya'da Borussia Dortmund altyapısından yetişen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Hüseyin Bulut'la anlaşma sağlayan yönetim, futbolcunun evraklarının gecikmesi nedeniyle imza attıramadı. Genç yıldız adayı 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.