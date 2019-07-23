Onaysız tadilat

EGELİ SABAH, Narlıdere Metrosu ile ilgili ulaştığı bilgi ve belgeler, İzmir kamuoyuna bomba gibi düştü. CHP'Lİ İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 7.2 kilometre uzunluğundaki Narlıdere Metrosu'nda revizyona giderek, inşa edilecek 7 istasyonu da kuşa çevirdi. İstasyonların hacimleri yüzde 25 ila 75 oranında küçüldü. Revizyon kapsamında otopark, yürüyen merdiven ve asansör gibi birçok inşaatın iptal edilmesi yüklenici firmanın ekmeğine bal sürdü. Egeli SABAH, metro ile ilgili dikkat çeken bir ayrıntıya daha ulaştı. Büyükşehir'in yaptığı değişikliklerin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın onayını almadan yaptığı ortaya çıktı. Bu durum skandal olarak yorumlandı. Üçyol - Üçkuyular Metrosu'nu ancak 10 yılda zor bitiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl Haziran ayında Narlıdere Metrosu'nun temelini attı. Narlıdere Metrosunun yapım ihalesini, Karşıyaka ve Konak Tramvay projelerini hayata geçiren Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt Şirketi kazandı. İzmir Büyükşehir ile yüklenici firma arasında 4 Haziran 2018 tarihinde sözleşme imzalandı. Ardından da yer teslimi yapıldı. Firmaya 1 milyar 27 milyon liraya ihale edilen işin Aralık 2021'de bitmesi öngörüldü. Prosedüre göre bu tür metro yapım işleri ihalelerine çıkılmadan önce idarenin projeyi Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Proje Altyapı Genel Müdürlüğünden onaylatılması gerekiyordu. Büyükşehir de metronun ihalesine çıkabilmek için projeyi hem bakanlıktan hem de altyapılar genel müdürlüğüne onaylattı. İhale de bakanlıkça ve genel müdürlükçe onaylı proje üzerinden gerçekleştirildi.

YÜKLENİCİYE KIYAK

İhaleye katılan firmalar bakanlıkça onaylı projede yer alan imalatlara göre maliyet hesabı çıkarıp teklif verdi. Fakat yapılan revizyonla 7 istasyonun da hacimleri yüzde 25 ila 75 oranında küçüldü. Birçok merdiven, asansör ve çıkış noktası da iptal edildi, can güvenliği de hiçe sayıldı. Yüklenici Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt Şirketi, altına imza attığı sözleşme ile yapmayı taahhüt ettiği bir çok imalattan Büyükşehir Belediyesi'nin talebi ile kurtarılmış oldu. Üstelik Büyükşehir bunu yaparken mevzuatı da hiçe saydı. Normal koşullarda ihaleye çıkılan ve bakanlıkça onaylı projeye sadık kalınmadığı, köklü revizyonlara gidildiği için Büyükşehir'den revize edilen projeyi yeniden Ulaştırma Bakanlığına ve Proje Altyapı Genel Müdürlüğüne onaylatması ardından imalatlara başlaması gerekiyordu. Oysaki edinilen bilgiye göre Raylı Sistem Daire Başkanlığı bu ayrıntıyı atladı. Onay alınmadan yüklenicinin yeni imalatlara başlaması sağlandı. Şimdi gözler Bakanlığa çevrildi. Ulaştırma Bakanlığı ve Proje Altyapı Genel Müdürlüğünün onay alınmadan başlatılan işlemlerle ilgili ne yapacağı merak konusu oldu.