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Şehıt aılelerıne jandarma’dan destek

Giriş Tarihi: 24.7.2019
Şehıt aılelerıne jandarma’dan destek
Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) tanıtım ve satış TIR'ı Denizli'ye geldi. Pamukkale ilçesi Gazi Bulvarı'nda hizmet vermeye başlayan TIR'da dev ekranda JÖH ve JÖAK hakkında bilgi verilirken ayrıca stantta JÖH VE JÖAK'ların kullandığı künye, pusula, bileklik saat, baskılı tişört ve çeşitli hediyelik eşyaların satışı yapılıyor. İlk günkü satışlara Denizlili vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Alınan her ürünün gelirlerinin bir kısmının şehit olan jandarma mensuplarının ailelerine destek veren Jandarma Asayiş Vakfı'na aktarıldığı belirtildi. TIR'dan alışveriş yapan vatandaşlar ise aldıkları ürünlerin gelirlerinden, vakfa aktarılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.
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Şehıt aılelerıne jandarma’dan destek
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