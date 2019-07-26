Buca kırıklar’da talanın fotoğrafı

İZMIR'IN akciğerlerinde, ormanlık alanların korunması için seferberlik ilan eden Buca Belediyesi, uydu görüntüleri aracılığıyla imar affından yararlanmak isteyen fırsatçılar tarafından Kırıklar'da talan edilen alanlarda yıkım gerçekleştirdi. Kırıklar, Kaynaklar, Belenbaşı, Karacaağaç ve Doğancılar bölgesinde yeşil talanına karşı teyakkuza geçen ekipler, uydu görüntüleri aracılığıyla Kırıklar Mahallesi Delioğlan mevkiinde hazineye kayıtlı orman arazisi üzerinde inşa edilen 50 yapıyı tespit etti. Tespitin ardından yasal sürecin sonuçlandığı bölgede Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Buca İlçe Jandarma Komutanlığı ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yıkım işlemlerini gerçekleştirdi.

YEŞERECEK

Kırıklar ormanlarının olduğu yerde imar affından yararlanabilmek için yaklaşık 40 bin metrekarelik arazide yer alan ağaçların teker teker yok edildiği, orman arazisinin adeta toplu konut arazisine dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Yıkım atıklarının bölgeden temizlenmesinin ardından talan edilen alanın yeniden ormanlık alana dönüştürülmesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirilecek.