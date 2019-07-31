Denızlı kart’ta onlıne dolum dönemı

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taşımada Türkiye'ye örnek olacak projeleri hayata geçiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara yeni bir kolaylık daha getirdi. Yeni uygulama ile kent içi toplu taşımada kullanılan "Denizli Kart"lar kredi kartı veya banka kartı kullanılarak online olarak dolum yapılabiliyor. Yeni online dolum sistemi, https://denizlikart. denizli.bel.tr/ adresi ile android veya IOS işletim sistemine sahip cep telefonları ve tabletlere indirilebilen Denizli Büyükşehir Belediyesi uygulamasındaki Ulaşım Portalı üzerinden gerçekleştiriliyor. Uygulama ile vatandaşların Denizli Kart'a TL yüklemek için artık bayi ya da dolum noktası aramasına gerek kalmadığına dikkat çekiliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, teknolojik altyapısı ile Türkiye'nin en önde gelen kamu kurumlarından biri olduklarını belirterek, yeni uygulamanın hayırlı olmasını diledi.