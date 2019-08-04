Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Faden ninenin evi küle döndü

Faden ninenin evi küle döndü

’nın Turgutlu ilçesinde 80 yaşındaki isimli yaşlı kadının evi gözlerinin önünde küle döndü

Giriş Tarihi: 4.8.2019
Faden ninenin evi küle döndü

Turgutlu'ya bağlı Avşar Mahallesinde Faden Özcan'a (80) ait evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların iddiasına göre olay yerine geç gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Faden Özcan'ın yangın çıktığı sırada komşularında olduğu öğrenildi.

HASTANEYE KALDIRILDI
Yangında evi kullanılamaz hale gelen ve gözyaşı döken Özcan'ı, komşuları teselli etti. Özcan, kontrol amacı ile 112 acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışmalar sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Faden ninenin evi küle döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN