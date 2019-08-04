Kurtderelı Mehmet Pehlivan anısına bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Kurtdereli Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyona 70'i baş boyunda olmak üzere yaklaşık bin pehlivan katılıyor. Etkinliğin ilk gününde minik, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta ve büyük orta boylarda mücadeleler gerçekleştiriliyor. Kule hakemlerinin çağrısıyla sahaya gelen güreşçiler, önce peşrev çekti, ardından pehlivanlar, rakibinin sırtını yere getirmek için kıyasıya mücadele etti. Türkiye Güreş Federasyonu Balıkesir Güreş İl Temsilcisi Raşit Ataş, Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nin Kırkpınar'ın rövanşı niteliğinde devam ettiğini söyledi.

GÜREŞLERE DAVET

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ise güreşlerin süreceği üç günü kazasız belasız atlatmak istediklerini belirtti. Orkan, "İnsan öyle bir gurur duyuyor ki, şu çim sahaya çıkmak bile güzel. Tüm halkımızı bu güreşlere bekliyoruz" şeklinde konuştu.