James Bond tutkusu koleksiyoner yaptı

BALIKESIR'DE küçük yaşlardan bu yana araba merakı olan sanayi esnafı Murat Çelen, son 10 yıldır model araba koleksiyonu yapmaya başladı. Çelen, 40-50 bin lira harcayarak 450'si dükkanında, 250'si de evinde olmak üzere toplam 700 tane 1:43 oranında model araba biriktirmeyi başardı. Model araba tutkunu Murat Çelen'in model araba koleksiyonunda ilgi alanı ise 007 James Bond filmlerinde kullanılan araçlar oldu. Bugüne kadar çekilen James Bond filmlerinde kullanılan 137 aracın 107'sini temin ettiğini söyleyen Murat Çelen, tek arzusunun bu koleksiyonu tamamlamak olduğunu belirtti.

TÜRKİYE'DE İKİNCİ

Koleksiyoner Murat Çelen, model arabalarla, oyuncak arabaların birbirine karıştırılmaması gerektiğini söyledi. Oyuncakların arabaların bire bir küçültülmüş hali olmadığını kaydeden Murat Çelen, model arabaların ise 1:18, 1:24, 1:32 ve 1:43 oranında küçültülerek orijinalleriyle bire bir aynı özelliklere sahip olduğunu vurguladı. Türkiye'de model araç koleksiyonerleriyle birlikte bir festival veya fuarda buluşmayı da amaçladıklarını belirten Murat Çelen, Türkiye'de son yıllarda model araç koleksiyonuna ilginin arttığına dikkat çekti. Çelen, "Artık model arabacılıkta dünya ve Türkiye'de bulunmayan nadir modelleri bulmaya uğraşıyorum. En son biriktirdiğim şeylerden birisi de James Bond filmlerinin arabaları. Şu anda Türkiye'de araştırmalarıma göre bu konuda ikinci durumdayım. Şu anda karışık model olarak 450 tane işyerimde, 250 adet de evimde model araba bulunuyor.