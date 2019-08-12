Ne yaptın Meral hemşire?

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Bornova ilçesinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi'nde hemşire olan Meral C.'ye ulaşamayan arkadaşları, ailesi ile bağlantı kurdu. Ailesinin de Meral C.'ye ulaşamayınca meslektaşları durumu polise bildirdi. Evin kapısını kırarak içeri giren polis, Meral C.'yi hareketsiz halde yatarken buldu. Yapılan kontrolde hemşirenin hayatını kaybettiği belirlendi. Meral C.'nin koluna sıvı enjekte ederek yaşamına son verdiği belirlendi. Evde yapılan aramada bulunan intihar mektubunda Meral C.'nin dış görünüşünü beğenmediği için intihar ettiğini yazdığı öğrenildi.