İEF’de hazıine avı

BUGÜN NELER OLDU

BU yıl 6-15 Eylül tarihlerinde 88'inci kez gerçekleşecek İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF) oluşturulacak Kemeraltı Sokağı, tarihi değerleri ziyaretçilere aktarırken keyifli anlar da yaşatacak. Kemeraltı'nda çeşitli çalışmalar gerçekleştiren Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş. (TARKEM) öncülüğünde gerçekleşecek 'İpek Yolu'nun İzinde' Hazine Avı, katılanlara heyecanlı bir günün yanında Kültürpark'ı baştan sona tanıma imkanı da sunacak.14 Eylül Cumartesi günü yapılacak Hazine Avı'na en az 2, en fazla 5 kişiden oluşan 200 takım katılabilecek. 14 Eylül'de saat 14.00'te kayıtlar başlayacak, 16.00'da ise bilgilendirme ile birlikte ilk şifreler avcılara dağıtılacak. Oyunun başlaması ile birlikte her takım, Kültürpark içinde oluşturulan farklı rotalardan şifreleri çözerek oyunun bitişine gitmeye çalışacak. Bitişe ilk gelen takım, 3 bin liralık ödülün sahibi olmaya hak kazanacak. Etkinliğe, 2 ile 5 kişiden oluşacak takımlarda, 18 yaşından küçükler ailesiyle birlikte katılabilecek. 13 yaşından küçükler için ise bilet almak gerekmiyor.