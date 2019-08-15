Bayramda çocukların yüzünü güldürdüler

İzmirli Ömür Aslan, Dilek Çoban ve Nimet Altaş tarafından sosyal medyada kurdukları 'Bir İyilik Bir Gülümseme' isimli sayfa aracılığıyla birçok çocuğun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Kurban Bayramı'na 15 gün kala, belirledikleri çocukların yaş, beden ve cinsiyet bilgilerini sayfalarında paylaşan hayırsever kadınlar, bağışçıları aracılığıyla minik yüreklere bayram sevinci yaşattı. Daha önce farklı sosyal sorumluluk projelerinde görev alan ev kadını Nimet Altaş (45), yazar Dilek Çoban (45) ve özel bir firmada görevli Ömür Aslan (42), 3 yıldır birlikte yardıma muhtaç her eve ellerini uzatmaya çalışıyor. Grup üyesi Ömür Aslan, örnek bir kadın dayanışmasını ortaya koyduklarını belirterek, "Biz 3 arkadaş farklı bir yardım grubu aracılığıyla tanıştık. Yıllarca ihtiyaç sahibi ailelerin farklı ihtiyaçlarını karşılıyorduk. Son 3 yıldır da 'Bir İyilik Bir Gülümseme' sayfasında yaptığımız duyurularla yardım ağımızı genişlettik. Hepimizin meslekleri farklı. Bizi destekleyecek olan kanalları bulmak ve kullanmak adına sosyal statülerimizi de kullanıyoruz" dedi.

'PARA İSTEMİYORUZ'

Kurban Bayramı öncesi sosyal medyada paylaşım yaparak çocukların sayılarına göre yaş, beden ve cinsiyet bilgilerini paylaştıklarını ifade eden Aslan, kimseden kesinlikle maddi yardım kabul etmediklerini söyledi. Resmi bir dernek olmadıkları için para kabul etmediklerini anlatan Aslan, "Bu bayram ise 100 çocuğu ayakkabısına kadar giydirdik. İnsanlar bize güveniyorlar. Yaptığımız paylaşımlarla 1 haftada istenen sayıya ulaşıyoruz. Çocuklar için hazırladığımız paketleri bayramdan birkaç gün önce elimizle götürdük. Bayramlıklarını giyip de resimlerini gönderen çocuklar var. En büyük mutluluk çocukları gülümsetebilmek" diye konuştu. Gün geçtikçe büyüdüklerini ve her anlamda desteğe ihtiyaç duyduklarını belirten Ömür Aslan, "Okul döneminde de çocuklara çanta, kıyafet ve kırtasiye malzemesi yardımı yapacağız" dedi.