Geçen seneden ders çıkaracağız

GÖZTEPE Teknik Direktörü Tamer Tuna, sezon öncesi hazırlık dönemini ve kadrolarına katılan isimleri değerlendirdi. Yaptıkları çalışmaların karşılığını aldıklarını kaydeden Tuna, "Ligin ilk haftasında Antalyaspor maçıyla tüm istediklerimizi sezon başından sezon sonuna kadar süreklilik haline dönüştürebilecek şekilde oynama niyetimiz var. Bunu da sağladığımızda futbolu, oyunu konuşacak aşamaya geçmiş olacağız" dedi.

BÜYÜK ADIMLAR ATACAĞIZ

Başarılı teknik adam sözlerine şöyle devam etti: "Hedefimiz geçen sezon yaşadığımız o kötü tecrübeyi bir kere daha yaşamamak. Sezon başından işine tam anlamıyla sarılan ve de onu sürekli hale dönüştüren, istikrarsız değil istikrarlı bir Göztepe olabilmek. Geçen sezon yaşadığımız tecrübelerden sonra hedefi ilerleyen haftalarda daha net ortaya koyacağız. Şu anda odaklanacağımız iş başlangıçtaki maçları kazanacak şekilde oynayabilme hedefi. Şu anda da Antalyaspor maçını kazanma hedefimiz var." "Geçen sezon istikrarlı takım sayısı azdı. Bu sezon da rekabetin çok üst düzeyde olacağı ve hedeflerin lig sonuna kadar ortaya konulmadığı bir lig olacaktır. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da dinamik bir lig oynayacağız."