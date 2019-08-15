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Menemen’de gözler 18’lik Murat’ta

Giriş Tarihi: 15.8.2019
Menemen’de gözler 18’lik Murat’ta

TFF 1. Lig'in yeni Menemenspor'da gözler alt yapısından çıkan 18 yaşındaki Murat Elkatmış'a çevrildi. TSYD maçlarında ortaya koyduğu performansla göz dolduran ve formayı kapan genç yıldız, Giresunspor önünde de ilk 11'de forma giyecek. Menemenspor Sportif Direktörü Cenk Laleci, "Murat alt yapımızdan A takıma kattığımız büyük bir değerimiz. Kumaşı çok iyi, hem Menemen'e hem de uzun yıllar Türk futboluna başarıyla hizmet edecektir" dedi.

OLATUNBOSUN SINIFI GEÇTI
Menemenspor'da deneye alınan Nijeryalı forvet Sikiru Olatunbosun sınıfı geçti. Teknik heyetten olumlu rapor alan kurmaylar, Giresunspor maçı sonrası 22 yaşındaki golcüyle resmi sözleşme imzalayacak.

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