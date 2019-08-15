Miras kavgası mezarda bitti

İZMIR'IN Kınık ilçesine bağlı kırsal Kalemköy mahallesinde annesi Fatma (81) ve engelli ağabeyi Osman Çıldır (58) ile beraber yaşayan Mehmet Emin Çıldır (55), geçtiğmiiz gün sabah saatlerinde evden çıktı. Çıldır, hayvanlarıyla ilgilenmek için, oturduğu mahallenin 200 metre uzağında bulunan ahıra gitti. Büyükbaş hayvanlara yem verip ahırdan çıkan Çıldır'a, pompalı tüfekle ateş açıldı. Göğsünden ve başından ağır yaralanan Çıldır, kanlar içinde yere yığıldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çıldır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Çıldır'ın kardeşi olan iki çocuk babası S.Ç.'yi, Kınık ilçe merkezindeki evinde gözaltına aldı. İkilinin arasında, miras paylaşımı nedeniyle husumet olduğu ve daha önce bu yüzden kavga ettikleri öğrenildi. Jandarmadaki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen S.Ç., olay saatlerinde Manisa'nın Soma ilçesinde olduğunu belirterek, abisini öldürmediğini söyledi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan S.Ç., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Öte yandan, Mehmet Emin Çıldır'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca teslim alınarak Kalemköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.