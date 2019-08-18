Dikili’de kadın cinayeti

BUGÜN NELER OLDU

İsmet Paşa Mahallesi'nde yaşayan Z.E. (21) ile E.K. (21) anlaşamadıkları gerekçesiyle boşandı. Boşanmanın ardından E.K, babası Ö.K. ile eski eşinin evine giderek konuşmak istedi. Baba ve oğlu, Z.E. ve annesiyle evlerinin yanındaki arsaya giderek konuşmaya başladı. Konuşma sırasında Z.E. ile tartışmaya başlayan baba ve oğlu Z.E'ye fiziksil şiddet uyguladı. Bu sırada Ö.K. eski gelinine pompalı tüfekle ateş açtı. Ailesi tarafından Dikili Devlet Hastanesine götürülen Z.E. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası Z.E'nin eski kayınpederi ve eski eşi polise teslim oldu. Kayınpeder Ö.K'nin, eski gelinini, oğlunu aldattığı iddiasıyla pompalı tüfekle öldürdüğü yönünde ifade verdiği öğrenildi. Baba ve oğlu, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.