Yeni Asır 125. yaşını kutladı

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Türkıye'nınen eski gazetesi Yeni Asır, 125. yılını tamamladı. Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak, "Türkiye'nin en köklü gazetesi olarak 1895 yılından bu yana, bir asırı aşan mazisiyle II. Meşrutiyet'in ilanı gibi pek çok tarihi olaya tanıklık eden, 'ilk'lerin gazetesi Yeni Asır'ın 125. yaşını büyük bir gururla kutluyoruz" dedi. Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir ise, "Gazetemizin kuruluş yıldönümünü bir kez daha büyük bir mutluluk ve gururla kutluyoruz" dedi.