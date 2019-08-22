Altınordu Yasin Ozan’la imzaladı

TFF 1. Lig ekibi Altınordu, geçen sezon Giresunspor'da forma giyen forvet Yasin Ozan'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.İki sezon önce Altınordu ile anlaşmak üzereyken Denizlispor'la el sıkışan Yasin'e peşinat ödenmeyeceği, golcü oyuncuyla maç başı anlaşma yapıldığı öğrenildi. Teknik ekibin santrforlar arasındaki rekabeti artırmak amacıyla Yasin'in transferini gerçekleştirdiği ifade edildi. Yasin, Kemal ve Fatih'ten sonra takımdaki üçüncü forvet olarak kadroya dahil oldu.



YARIM SEZON URFA'DAYDI

Almanya doğumlu 27 yaşındaki golcü, "Benim için paranın bir önemi yok. Altınordu'da çıkış yakalayıp kendimi kanıtlamak istiyorum" dedi. Türkiye'deki kariyerine 2014-15'te Orduspor'da başlayan Yasin Ozan, o sezon devre arası Gazişehir'e gitti. 2015-16'da Gaziantep temsilcisinde top koşturan tecrübeli futbolcu, 2016- 17 ve 2017-18'in ilk yarısında Denizlispor formasını terletti. Daha sonra yarım devre Şanlıurfaspor'da görev aldı.