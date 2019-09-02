Metroya paslı raylar getirildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl 1 milyar 27 milyon lirayla Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş'ye ihale ettiği Narlıdere Metrosu'nda şimdi de ray krizi patlak verdi. EGELİ SABAH'ın ulaştığı belgelere göre yüklenici Gülermak, metro inşaatı bittikten sonra toplam uzunluğu 7.2 kilometreyi bulan Üçkuyular ile Narlıdere Kaymakamlık arasındaki metro hattına döşemek için İzmir'e uzun süre stokta bekleyen, paslanmış rayları getirdi. Müşavir firmanın talebi üzerine ana yüklenici, metro şantiyesine istiflenen raylarla ilgili ODTÜ Kaynak Teknolojisi Tahribatsız Muayene Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden 'Ray yorulma test raporu' aldı. Bu raporu yeterli görmeyen müşavir firma, söz konusu rayların kullanılabilmesi için ana yüklenici Gülermak'tan rayların kumlama mastar ölçümleriyle ultrasonik kontrollerini de yaptırtmasını istedi.

'İKİNCİ EL OLABİLİR'

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Raylı Sistem Daire Başkanı Hanefi Caner, Gülermak'ın İzmir'e getirdiği rayların ikinci el ray olabileceğini söyledi. Rayların bağımsız bir eksper tarafından incelenmesi gerektiğini belirten Caner, "Bu raylar daha önce kullanılmış ya da uzun süre stokta beklemiş raylar olabilir. O nedenle bu rayların mutlaka, içlerinde üretici firmadan çağrılacak bir uzmanın da yer alacağı bağımsız bir eksper tarafından incelenmesi, onların vereceği rapora göre hareket edilmesi gerekir" dedi. Böylesine bir projede bu tür şaibeli rayların kullanılmasını doğru bulmadığını belirten Caner, "Eğer İzmir Büyükşehir Belediyesi yanlıştan dönmez hatta sıfır ray döşenmesini sağlamazsa ileride bu raylar kırılıp vagonların raydan çıkmasına sebep olabilir" dedi.

'DEFORMASYON OLUR'

Uzun süre istiflenen raylarda kalıcı deformasyonların meydana gelebileceğini hatırlatan Caner, "Raylar zaman içinde eğilebilir, üzerinde mantar denilen korozyonlar oluşabilir. Müşavir firma gönderdiği yazıda 'Kumlama yapılmalı' diyor. Kumlama zımparalayıp üzerindeki pası alma işidir. Bu kesinlikle yeterli değil. Bana göre bu raylar kesinlikle çıkma ray. Büyükşehir, çıkma ya da uzun süre stokta bekletilmiş ray döşenmesini kabul ettiyse, bu tam anlamıyla bir skandal demektir. Yüklenici firma bu rayların uzun süre niye stokta beklediğini açıklamalı" diye konuştu.



UBM, EK TESTLER İSTEDİ

MÜŞAVIR UBM'nin Proje Müdürü Muammer Saygın tarafından kaleme alınan yazıda ODTÜ'den alınan ray yorulma test raporlarının yanı sıra montajı yapılmadan önce rayların bir takım iş ve işlemlerden geçirilmesi istendi. Rayların üzerindeki korezyonların temizlenmesini isteyen Saygın, kusun tespit edilen rayların kullanımayacağını söyledi.